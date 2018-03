Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin’le diriliş tekrar başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan metal yorgunluğunun bittiğini ve yeniden dirilişe geçildiğini belirterek "Şimdi diriliş hareketini Afrin ile başlattık. İnşallah bu ümmeti parçalamak isteyenler, bu milleti parçalamak isteyenler gerekli tokadı, gerek mart yerel seçimleri gerekse kasım Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçiminde yiyeceklerdir" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun il kongresinde gündeme ilişkin şu mesajları verdi:

YENİDEN DİRİLİŞ: Genel başkan olduğumda bir metal yorgunluğundan bahsetmiştim. Afrin'le beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı. 2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? (Evet sesleri).

"TÜM TUZAKLARI BOZACAĞIZ"



KİMSE İSTİLA DİYEMEZ: Kimse Türkiye'ye, Türk ordusuna, "Suriye'de istila hareketi yapıyor" diyemez. Batı, istila hareketlerinin en güzel örneklerini vermiştir. Çünkü onlar müstevlidir. Ama bizim tarihimizde böyle birşey asla yok.



TOPRAKLARINA DÖNDÜLER: Oranın insanları topraklarına döndüler. Şimdi de Afrin'de operasyonlar bittiği anda dönmeye başladılar. Telabyad'dan Resulayn'a kadar her yerde Türkiye'nin oraları da düzene kavuşturması gereken mesajlar oluyor. İnşallah bu çağrıları karşılıksız bırakmayacağız.



KOVALAMAYA DEVAM: İnlerine gireceğiz dedik mi? Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e, Bestler Deresi'nde girdik. Önce Fırat bölgesi daha sonra Afrin'e kaçtılar ama biz kovaladık, kovalamaya da devam edeceğiz. 3.5 milyon insan o zulümden kaçıp bize sığındı. Suriye üzerinden ülkemize kurulan tüm tuzağı bozana kadar durmayacağız.



TERÖRİST GENÇLERE ÜNİVERSİTEDE OKUMA HAKKI YOK: İstanbul'da bir üniversitede imanlı, milli, yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor. Ve o komünist, vatan haini gençler onların masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Terörist gençlere üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz. Çünkü üniversite terörist değil vatanına milletine hizmet edecek bir nesil yetiştirir.



GEREKİRSE CAN VERİP CAN ALACAĞIZ: Güçlü ve büyük Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. Bunun için gerekirse canımızı vereceğiz, gerekirse can alacağız. Ama asla esir olmayacağız, namusumuza, çocuklarımıza tasallut edenlere asla izin vermeyeceğiz. Ya olacağız ya da öleceğiz.



ÇOK DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ: MHP ile bir ittifak oluşturduk. Kasım seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ittifakı, parlamento ittifakımız, yeniden diriliş hareketinin bir noktalaması olacaktır. Çok daha güçlü çıkacağız.

ÜNİVERSİTE MÜJDESİ...



Cumhurbaşkanı kürsüde konuşurken bir çocuğa seslenerek sahneye çağırdı. Erdoğan "Tayyip dedesini karşılamak için bu dün sabah kuaföre gitmiş, saçlarını böyle yaptırmış. Sizi gördüğüm zaman bana yorgunluk olur mu?" dedi. 15 yılda Samsun'a 22 katrilyon liralık yatırım yapıldığını belirten Erdoğan, "Samsun'a ikinci bir devlet üniversitesi açıyoruz. Doğrudan şehrimizin ismini verdiğimiz Samsun Üniversitemizin kuruluşuyla ilgili karar önceki gün YÖK'te alındı. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



SAMSUN'DA ÖZEL KOREOGRAFİ



Partililer Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin ünlü çizgi karakteri "Hanzala"nın, sahile vuran küçük bedeniyle göçmen sorununun simgesi haline gelen Aylan'ın ve İsrail askerlerince gözleri bağlanarak gözaltına alınan 16 yaşındaki Fevzi Cundi'nin fotoğraflarının yer adlığı koreografi yaptı.