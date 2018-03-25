12 yılda 17 ameliyat

Adanalı 2 çocuk babası muhasebeci Niyazi Erdem (32), 2006'da Edirne'de askerliğini yaparken rahatsızlandı. İstanbul'daki GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. İddiaya göre doktorlar, "Polipler var, alınmazsa kansere çevirir" diyerek yapılan total kolektomi ameliyatıyla kalın bağırsağının tamamını aldı. Ameliyatla ilgili rapor istemesine rağmen verilmeyen Erdem, bir türlü iyileşmeyince, terhis olduğu 2008'e kadar 6 ameliyat daha geçirdi. Ancak rahatsızlıkları bir türlü bitmedi. Günde 15-20 kez tuvalete gitme ihtiyacı duyduğunu anlatan Erdem, "12 yıl içinde 17 ameliyat oldum. 2015'te kolonoskopi yaptırdığımda söylenenin aksine kalın bağırsağın tamamının alınmadığı belirlendi. BİMER'e başvurup, GATA'dan tarafıma verilmeyen raporumu aldım. Raporun içeriği ile bana yapılan ameliyatın farklı olduğunu görünce hukuk mücadelesi başlattım. Tazminat davası açtım. Ancak tedavim halen devam etmesine rağmen, davayı açma hakkımın zaman aşımına uğradığı gerekçesi ile reddedildi. Avukatım aracılığı ile istinaf yoluna başvurdum ve adalete uygun bir karar bekliyorum" dedi.
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