Pınar katliamı

Sevdiği kıza kavuşamayan genç katliam yaptı, tutuklandı. Uğruna 5 kişi öldüren kız da köyüne geri döndü. Olay önceki gün Sivas'ta meydana geldi. FıratYurdakul (28), Adana'da oturan sevdiği kız Pınar Ezgi Esen'in babası Tarık Esen'in köye geldiğini öğrendi. Taraflar telefonda tartıştı. Öfkelenen genç, pompalı tüfekle Esen'in misafir olarak kaldığı babasının evini bastı. Tarık Esen ile babası İbrahim ve annesi CennetEsen'i öldürdü. Yurdakul, bu kez de yakındaki arkadaşı TaylanKoral'ın babası Celal Koral'ın işlettiği bakkala gitti. Otomobil ve alkol istedi. Reddedilince baba-oğulu katletti. Kısa sürede yakalanankatil zanlısı tutuklanarakcezaevine gönderildi. Pınar Ezgi Esen, yaşadığı Adana'dan Ortaköy'e gitti. Oldukça üzüntülü ve bitkinolduğu gözlendi. Babaannesi Cennet, dedesi İbrahim ve babası Tarık Esen'in cenazelerinin ise bugün toprağa verileceği öğrenildi. Oğlu Taylan ile birlikte bakkal dükkanında öldürülen Celal Koral'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Babası, dedesi ve babaannesini kaybeden Pınar Ezgi Esen'in üzgün olduğu görüldü.
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