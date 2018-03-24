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Pınar katliamı

’ta , sevdiği kızın babası, babaannesi, dedesi ve bakkal ile oğlunu öldürdü. Uğruna katliam yapılan Pınar da köyüne döndü

Pınar katliamı
Sevdiği kıza kavuşamayan genç katliam yaptı, tutuklandı. Uğruna 5 kişi öldüren kız da köyüne geri döndü. Olay önceki gün 'ta meydana geldi. Fırat Yurdakul (28), 'da oturan sevdiği kız Pınar Ezgi Esen'in babası Tarık Esen'in köye geldiğini öğrendi. Taraflar telefonda tartıştı. Öfkelenen genç, pompalı tüfekle Esen'in misafir olarak kaldığı babasının evini bastı. Tarık Esen ile babası İbrahim ve annesi Cennet Esen'i öldürdü. Yurdakul, bu kez de yakındaki arkadaşı Taylan Koral'ın babası Celal Koral'ın işlettiği bakkala gitti. Otomobil ve alkol istedi. Reddedilince baba-oğulu katletti. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. , yaşadığı Adana'dan Ortaköy'e gitti. Oldukça üzüntülü ve bitkin olduğu gözlendi. Babaannesi Cennet, dedesi İbrahim ve babası Tarık Esen'in cenazelerinin ise bugün toprağa verileceği öğrenildi. Oğlu Taylan ile birlikte bakkal dükkanında öldürülen Celal Koral'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.


Babası, dedesi ve babaannesini kaybeden Pınar Ezgi Esen'in üzgün olduğu görüldü.
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