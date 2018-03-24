Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla mirasçılık belgesinin "e-Devlet" üzerinden verilmesine başlanmasının ardından bugüne kadar yapılan işlem sayısı 2 milyon 81 bin 404'e ulaştı.
Miras sorgulama sayısı 2 milyon oldu
"e-Devlet" üzerinden mirasçılık belgesine yönelik bugüne kadar yapılan işlem sayısı 2 milyonu geçti.
Etiketler: Adalet Bakanlığının , e devlet , Miras Sorgulama
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