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sayısı 2 milyon oldu

"e-Devlet" üzerinden mirasçılık belgesine yönelik bugüne kadar yapılan işlem sayısı 2 milyonu geçti.

Miras sorgulama sayısı 2 milyon oldu

yaptığı çalışmayla mirasçılık belgesinin "e-Devlet" üzerinden verilmesine başlanmasının ardından bugüne kadar yapılan işlem sayısı 2 milyon 81 bin 404'e ulaştı.

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 12:33
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