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  1. FETÖ'cülerin yakınları 15 Temmuz gazisine saldırdı!

'den kaçan 'li ağlıyor

operasyonundan önce 'yi tehdit eden yabancı lerin çoğu öldürülürken, kalanlar da 'li teröristlerle birlikte kaçıyor.

Afrinden kaçan ABDli terörist ağlıyor

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta ilçe merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirdi.

Büyük kayıp veren terör örgütü de, zayiatın artmaması için 'nin gönderdiği silah ve mühimmatları bırakarak Afrin'den kaçtı.

"TÜRKİYE'Yİ KİMSE DURDURAMADI"
Kaçan lerin arasında yer alan ABD vatandaşı Tolhildan Ciwan adlı terörist, "Türk savaş uçakları bomba yağdırdı. Rusya, ABD, NATO ve AB bunları görmesine rağmen sessiz kalarak destek verdi. 'yi kimse durduramadı. Bu büyük bir utançtır." sözleriyle teröristlere destek verilmemesine isyan etti.


TSK ve ÖSO tarafından 4 bine yakın terörist öldürülürken, 'ye destek için gelen yabancı uyruklu teröristler de öldürülenler listesine eklendi.

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 12:25
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