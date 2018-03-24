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'de 3733 terörist öldürüldü

, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3733 oldu.

Afrinde 3733 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak Cumartesi tarihinde 'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, "Bütün köyler teröristlerden temizlenerek Afrin'in tamamında kontrol sağlandı" açıklamasını yaptı.

açıklamasında harekat öncesi hedeflenen 2 bin kilometrekarelik alanda TSK ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun hakimiyetinin sağlandığını belirtti. Açıklamada harekatın henüz tamamlanmadığını bölgede temizlik ve güvenlik çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekildi.

, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3733 oldu.

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 12:49
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