Geri adım atmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul’da vatandaşlara seslendi. Putin ve Trump’la ne konuştuğunu açıkladı: “Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların yanındayız dedik. İş Afrin’le bitmeyecek, arkada İdlib var, Menbiç var...”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beyoğlu, Güngören ve Bağcılar'da AK Parti'nin İlçe Kongreleri'ne katıldı. Buralarda konuşan Erdoğan şunları söyledi: "40 yıldır PKK rahat durmadı. Hep sabrettik ama bir yere kadar. Geldiğimiz nokta şu an belli. Artık bunlara haddini bildirmek gerekiyordu. 'İnlerine gireceğiz' dedik ve inlerine girdik.Suriye'ye kaçtılar. YPG ile beraber oldular. Onlara gereken ders verildi. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 700'ü aştı. Evvelsi akşam Amerika Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri konuştuk. 2 gün önce Sayın Putin ile de konuştuk. 'Biz buralardanartık geri adım atamayız. Biz mazlumlarınyanındayız' dedik. İş Afrin'le bitmeyecek, arkada İdlib var, Menbiç var. Türkiye'nin Afrin Operasyonu'ndan rahatsız olanlar, bölgemizdeki insanlık dışı olaylardan rahatsız olmuyor. Bunların duyarlılığı sadece Türkiye'ye karşı. Çatlasanız da patlasanız da hak hakim olana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Çok çalışacağız."
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