Afrin'de toplu mezar bulundu

Suriye'nin Afrin kentine bağlı Ayn Dakna köyünde 2016 tarihinde terör örgütü PKK/YPG tarafından vahşice öldürülen 110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıktı.
Bölgede yaşayan köylüler, terör örgütü PKK/YPG'nin kurşuna dizdiği askerlerin toplu gömülmesine ilişkin ihbar yaptı.
Bölgenin iş makinaları tarafından kazılması sonucu 110 ÖSO askerinin cesetlerine ulaşıldı.
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