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Afrin'de toplu mezar bulundu

Afrin'e bağlı Ayn Dakna köyünde iki yıl önce YPG/ tarafından öldürülen 110 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı.

Afrinde toplu mezar bulundu

Suriye'nin Afrin kentine bağlı Ayn Dakna köyünde 2016 tarihinde terör örgütü /YPG tarafından vahşice öldürülen 110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıktı.

Bölgede yaşayan köylüler, terör örgütü PKK/YPG'nin kurşuna dizdiği askerlerin toplu gömülmesine ilişkin ihbar yaptı.

Bölgenin iş makinaları tarafından kazılması sonucu 110 ÖSO askerinin cesetlerine ulaşıldı.

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 23:18
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