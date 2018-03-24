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Çoban uyuyunca başıboş kalan danalar caddeye kaçtı!

'da otluk arazide başlarındaki çobanın uyuyakalması üzerine 30'a yakın , ana cadde ve sokaklara dağıldı. Trafiği tehlikeye düşüren hayvanlar, polis ekiplerince boş araziye kovalandı.

Çoban uyuyunca başıboş kalan danalar caddeye kaçtı!

'da arazide başlarındaki çoban uyuyakalınca ana cadde ve sokaklara kaçan yaklaşık 30 , polis ekiplerince güçlükle uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, doğu illerinden 30'a yakın büyükbaş hayvanı satmak için Adana'ya getiren iki kişi, bu hayvanları merkez Kurttepe Mahallesi'nde Çukurova Kaymakamlığı binasının arkasında bulunan otluk araziye bıraktı.

Gece başlarındaki çobanın uyumasını fırsat bilen büyükbaş hayvanlar, Süleyman Demirel Bulvarı ve ara sokaklara dağıldı. Hayvanların trafiği tehlikeye düşürmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Cadde ve sokaklardaki hayvanları boş araziye kovalayan ekipler, uzun süre hayvanların sahibini aradı. Uyandığında hayvanları yerinde bulamayan çoban ise araziye dağılan hayvanları güçlükle bir araya getirdi.
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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 08:48
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