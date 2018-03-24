Aksaray'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Adıyaman'a geziye gidenleri taşıdığı öğrenilen Nurettin T. (59) idaresindeki 34 VY 0804 plakalı Kırmızıgül firmasına ait yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER



ŞOFÖRÜN UYUDUĞU İDDİASI

Kazadan yara almadan kurtulan otobüsteki yolculardan Deniz Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Adıyaman'a yolculuk ettiklerini söyledi. Kaza olduğu sırada uyanık olduğunu anlatan Pınar, "Otobüs yavaş yavaş yoldan çıktı. Sonra otobüsün sağ tarafı boşa düşünce takla attık. Şoför galiba uykuya dalmıştı." dedi.