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'da şarampole devrildi

Ankara karayolunda şoförünün uyuduğu öne sürülen , şarampole devrildi.

Otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'da bir nün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Adıyaman'a geziye gidenleri taşıdığı öğrenilen Nurettin T. (59) idaresindeki 34 VY 0804 plakalı Kırmızıgül firmasına ait yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.


İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER


ŞOFÖRÜN UYUDUĞU İDDİASI
Kazadan yara almadan kurtulan otobüsteki yolculardan Deniz Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Adıyaman'a yolculuk ettiklerini söyledi. Kaza olduğu sırada uyanık olduğunu anlatan Pınar, "Otobüs yavaş yavaş yoldan çıktı. Sonra otobüsün sağ tarafı boşa düşünce takla attık. Şoför galiba uykuya dalmıştı." dedi.

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 07:21
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