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'nin en kritik tesisi! Yer altına gömülecek

Kamu kurumlarında stratejik veriler 'da yer altında kurulacak olan kritik veri merkezinde toplanacak. "Zone-1" merkezindeki personel dışarı ile irtibat kesilse dahi, herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan aylarca görev yapabilecek



, savaş, doğal afet, gibi olağanüstü koşullarda dahi, kamu kurumları arasında ulusal veri akışının ve iletişimin kesintiye uğramadan ve susmadan çalışmasını sağlayacak, yüksek güvenlikli stratejik merkez oluşturulması için harekete geçti. 'da inşa edilecek olan "Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi" Projesi, kritik devlet kurumlarında bulunan hayati öneme sahip ulusal verilerin yedeklenerek korunmasını sağlayacak. 308 bin dönüme kurulacak Nükleer ve elektromanyetik saldırılarda dahi etkilenmeyecek olan merkez, dört ayrı bölümden oluşacak. Bu bölümlerden "Zone-1" olarak adlandırılan birim, yer altına gömülerek inşa edilecek. Ankara'da 308 bin dönümlük bir alanda kurulacak olan stratejik merkez, olası nükleer, kimyasal, biyolojik ve elektromanyetik saldırılar halinde, savunma sistemini devreye sokarak kendisini dışarıya kapatacak.

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 09:04
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