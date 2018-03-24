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Bu yolcu te herkesi şoke etti!

te yolculuk eden bir kadın yolcu görenleri şaşkına çevirdi! 2 gün önce çekildiği iddia edilen görüntülerde, Yenibosna durağından binen bir kadın yolcu herkesi şaşkına çevirdi.

Bu yolcu metrobüste herkesi şoke etti!

İlginç giyim tarzı ve uzun takma kulakları olan kadının kendi kendine konuşması ve değişik hareketler yapması yolcuları tedirgin ederken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Görüntünün altına yapılan yorumlarda kadının bir 'cosplay' olduğu iddia edildi.

COSPLAY NEDİR?
Japonya'dan çıkan çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanılarak anime ve manga, film, oyun, kitaplardaki karakterlerin taklit edildiği kostüm ve performans sanatıdır.

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 13:24
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