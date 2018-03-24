İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, "(TCG Anadolu) Şu an sahada blokların yaklaşık olarak yüzde 90'ının imalatı bitme aşamasında. İmalat aşamasının hemen ardından içinin teçhizleri başladı, bunlar devam ediyor. Gemi 114 bloktan oluşuyor, havuzda şu an yüzde 10'a yakını birleştirilmiş durumda." dedi.
Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi "TCG Anadolu"
stanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, "(TCG Anadolu) Şu an sahada blokların yaklaşık olarak yüzde 90'ının imalatı bitme aşamasında. İmalat aşamasının hemen ardından içinin teçhizleri başladı, bunlar devam ediyor. Gemi 114 bloktan oluşuyor, havuzda şu an yüzde 10'a yakını birleştirilmiş durumda." dedi
- Türkiye'nin yeni deprem haritası! 22 yıl sonra değişti...
- Hükümetten 500 milyar dolarlık dev hamle!
- Türkiye'nin en kritik tesisi! Yer altına gömülecek
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.