Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi "TCG Anadolu"





İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, "(TCG Anadolu) Şu an sahada blokların yaklaşık olarak yüzde 90'ının imalatı bitme aşamasında. İmalat aşamasının hemen ardından içinin teçhizleri başladı, bunlar devam ediyor. Gemi 114 bloktan oluşuyor, havuzda şu an yüzde 10'a yakını birleştirilmiş durumda." dedi.