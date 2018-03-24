Cumhurbaşkanı'ndan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenecek AK Parti İl Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

ARTIK METAL YORGUNLUĞU YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Ne dedik, inlerine kadar kovalayacağız. Kovaladık mı, Gabar'da kovaladık. Cudi'de kovaladık. Tendürek'te kovaladık. Kovalamaya devam ediyoruz. Suriye'ye kaçtılar yine kovaladık. Fırat Kalkanı Harekatı ile kovaladık. Afrin'de kovaladık. Artık metal yorgunluğu yok. Afrin ile beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Cumhurbaşkanlığı geçiş sürecinde Samsun'a en önde olmak yakışır. Evet oranlarıyla ilk 100 arasında yer alan ilçelerimizi özellikle tebrik ediyorum. Önümüzde yeni bir imtihan var. Oda 2019 seçimleri. Halk oylamasında araladığımız kapıyı inşallah ardına kadar açacağız.

Göreve ilk başladığımızda metal yorgunluğundan bahsetmiştik. Şimdi diriliş harekatını Afrin'le başlattık devamına var mıyız? Sizi ben yeniden dirilişin muştusu olarak kutluyorum.

SAMSUN'A ÜNİVERSİTE

Samsun'a ikinci bir devlet üniversitesi açıyoruz. Doğrudan şehrimizin ismini verdiğimiz Samsun Üniversitesi'nin kuruluşuyla ilgili karar YÖK'te alındı. Diğer aşamaları süratle geçerek kanun olarak Meclisimizden çıkacak.

KONGRE ÖNCESİ DIŞARIDA BEKLEYEN VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Sizler bu rahmetin farklı temsilcilerisiniz. Yola çıktığımızdan beri Samsun bizi yalnız bırakmadı.

Birileri Türkiye'de darbe yapmaya kalkarken Samsun dimdik ayakta durdu. Kaçmadı üzerine üzerine yürüdü.

Vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Kovalamaya devam edeceğiz. Suriye'ye kaçtılar. Yine kovaladık. Afrin'de kovaladık. Artık metal yorgunluğu yok. Afrin'le beraber diriliş harekatı yeniden başladı.

Bizi böldürmek isteyenlere karşı bir olacağız.