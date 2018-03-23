Yaptık yine yaparız

Ankara Fırat Kalkanı'yla Suriye'de Cerablus ve El Bab'ı PKK/ YPG'den kurtardı. Zeytin Dalı'nı 57 günde tamamlayıp Afrin'e ulaştı. Dünya bu zaferi konuşurken Mehmetçik yeniden yola çıktı. Bin kilometre doğudaki PKK inlerini bastı. Düşmanlar şaştı kaldı.
Komandolarımız, Hakurk ve Gara'daki PKK kamplarını bastı. Jetlerimiz ve SİHA'lar da gökten ateş yağdırdı. 50 teröristi safdışı bıraktı.
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