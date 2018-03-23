;
Yol Durumu
  1. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı'nı kabul etti
  2. Çiftlik Bank'ta flaş gelişme!

Yaptık yine yaparız

Türkiye, teröre karşı topyekün savaş açtı. Suriye'de ve harekatlarını yaptı. Şimdi de 'taki PKK inlerine operasyon başlattı.

Yaptık yine yaparız
Ankara 'yla Suriye'de Cerablus ve El Bab'ı PKK/ YPG'den kurtardı. 'nı 57 günde tamamlayıp Afrin'e ulaştı.
Dünya bu zaferi konuşurken Mehmetçik yeniden yola çıktı. Bin kilometre doğudaki PKK inlerini bastı. Düşmanlar şaştı kaldı.



Komandolarımız, Hakurk ve Gara'daki PKK kamplarını bastı. Jetlerimiz ve SİHA'lar da gökten ateş yağdırdı. 50 teröristi safdışı bıraktı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar