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'den flaş hamlesi

'ta son dakika gelişmesi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin gündeminde Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank 'su vardı.

Türkiyeden flaş Çiftlik Bank hamlesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Novoa görüşmesinde, usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği belirlenen 'ın kurucusu 'ın iadesi konusu gündeme geldi.

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  • 23 Mart 2018, Cuma 18:00
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