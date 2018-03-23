Erdoğan: Kollarını kestik...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Güngören ilçe kongresinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

- 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başlaması ile beraber sokaklara koşan, tanklara toplara karşı koyan her bir Güngörenli kardeşime de buradan şahsım milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

- Türk milletine pranga vuracak, diz çöktürecek, korkutacak hiçbir dünyevi güç yoktur. Bunu gördüler



"REİS BİZİ MÜNBİÇ'E GÖTÜR" SLOGANINA CEVAP

- ('Reis bizi Menbiç'e götür' sloganları) Vakti saati geldiğinde, gerektiğinde, istişarelerimizi yaparız, eğer gerekirse önce ben yürüyeceğim ondan sonra siz yürüyeceksiniz.

"KÜSMEK, DARILMAK GİBİ BİR MAZERET OLAMAZ"

- Bu davaya gönül vermiş, kendini bu hareketin bir neferi olarak gören hiçbir kardeşimin küsmek, darılmak, yorulmak gibi bir mazereti olamaz. Biz pazara kadar değil mezara kadar yol yürümeye ahitleşmiş insanlarız.

KONGRE ÖNCESİ ÇOK SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onlar sakalımızı tıraş ettiler, biz onların kollarını kestik. Kesilen sakal daha çok gür biter biliyorsunuz. Ama kol yerine gelmez" dedi.



Erdoğan, partisinin Güngören 6. Olağan ��lçe Kongresi öncesinde, Güngören'de kendisini bekleyenlere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz. Birileri paralel devletten bahsediyor, öbürleri PKK. Kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ne dedik; bak yanlış yapıyorsunuz, biz öyle bildiğiniz gibi bir yönetim değiliz, öyle anladığınız gibi bir hükümet değiliz. Eğer doğru dürüst bu parlamentoda duracaksanız durun, dağdakilerde doğru dürüst eğer siyasetle bu işe gireceklerse girsinler. Ama eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okumaya kalkarlarsa buralar mezar olur onlara' dedik. Nitekim o açtıkları çukurlara onları gömdük mü? Tüneller kurmuşlardı Güneydoğu'da, o tünelleri başlarına geçirdik mi?

KOLLARINI KESTİK

İşte geçen hafta Diyarbakır'daydım. Bütün o binaları yıktık. Oralarda yepyeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz, sur içinde. Kurşunlu Cami'ni kurşunladı bu alçaklar. Ama Kurşunlu Cami'ni biz yeniden inşa ettik. Ulu Cami'ye aynısını yaptılar. Yeniden yaptık. Onlar sakalımızı tıraş ettiler, biz onların kollarını kestik. Kesilen sakal daha çok gür biter biliyorsunuz. Ama kol yerine gelmez. Şimdi bunu yapıyoruz. Ecdattan aldığımız terbiye bu" diye konuştu.