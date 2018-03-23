Terör örgütü PKK, Sincar'dan kaçıyor

Son dakika haberi... Türkiye'nin Kuzey Irak'a operasyon düzenleyeceğini açıklamasının ardından son dakika gelişmesi yaşandı. Yerel kaynaklar, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekildiğini iddia etti.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberi... Türkiye'nin Kuzey Irak'a operasyon düzenleyeceğini açıklamasının ardından son dakika gelişmesi yaşandı. Yerel kaynaklar, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekildiğini iddia etti.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.