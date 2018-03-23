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Terör örgütü PKK, Sincar'dan kaçıyor

Yerel kaynaklar, PKK terör örgütünün Sincar'dan çekileceğini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz." demişti.

Terör örgütü PKK, Sincardan kaçıyor

Son dakika haberi... Türkiye'nin Kuzey Irak'a operasyon düzenleyeceğini açıklamasının ardından son dakika gelişmesi yaşandı. Yerel kaynaklar, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekildiğini iddia etti.

Ayrıntılar geliyor...

  • 23 Mart 2018, Cuma 16:22
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