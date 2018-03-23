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liler terörden sonra ilk nı Mehmetçik ile kıldı

'nın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından ilk kılındı. Afrin merkezindeki camide Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla saf tutan ilçe halkı, uzun zamandan sonra ilk defa huzur içinde namaz kıldıklarını belirtti.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından ilk kılındı. Afrin merkezindeki camide Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla namaz kılan ilçe halkı uzun zamandan sonra ilk defa huzur içinde namaz kıldıklarını belirtti.

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  • 23 Mart 2018, Cuma 16:17
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