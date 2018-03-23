Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından ilk cuma namazı kılındı. Afrin merkezindeki camide Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla namaz kılan ilçe halkı uzun zamandan sonra ilk defa huzur içinde namaz kıldıklarını belirtti.
Afrinliler terörden sonra ilk cuma namazını Mehmetçik ile kıldı
TSK'nın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından ilk cuma namazı kılındı. Afrin merkezindeki camide Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla saf tutan ilçe halkı, uzun zamandan sonra ilk defa huzur içinde namaz kıldıklarını belirtti.
Etiketler: TSK , PKK , Afrin , Cuma namazı
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