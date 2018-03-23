;
Yol Durumu
  1. Yüreklere ateş düştü
  2. 'Pes'törize süt

Süper market

Süper market
Sosyal medyada insanlar normalde ulaşmakta güçlük çekecekleri insan ve kurumlara bir anda yakınlaşırken, kimileri ise bunu ticari fırsata çevirmeyi başardı. 'da Evrim Maymunoğlu sahte isimli bir kullanıcı, marketlerinin resmi hesabına "Ben her gün dolmuştan Migros'un önünde iniyorum. Dolmuş ücretime sponsor olursanız her gün inerken; "Türkiye'nin en iyi süper marketi Migros'ta inecek var!" diye bağırırım. Eğer ilgilenmezseniz, 50m ileride eşsiz kahve lezzeti sunan Nero'da ineceğim" yazarak bir iş teklifinde bulundu. Migros ise girişimci gence "Bir video çekip atarsan sadece senin için bir aylık dolmuş masrafın kadar Money hediyesi bizden" diyerek yeni bir iş kolunun sinyallerini verdi. Twitter kullanıcısı daha sonra Migros'a reklam filminde oynamayı teklif etti. Bu arada bir başka kullanıcı ise ortaya çıkan bu diyalog üzerine "Twitter'dan kız kaldıranı görmüştüm ama market kaldıranı ilk kez görüyorum" yorumunu yaptı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar