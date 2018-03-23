Süper market

Sosyalmedyada insanlarnormalde ulaşmaktagüçlük çekecekleri insan ve kurumlara bir andayakınlaşırken, kimileri ise bunu ticari fırsataçevirmeyi başardı. Twitter'da Evrim Maymunoğlusahte isimli bir kullanıcı, Migros marketlerininresmi hesabına "Ben her gün dolmuştan Migros'unönünde iniyorum. Dolmuş ücretimesponsor olursanız her gün inerken;"Türkiye'nin en iyi süper marketiMigros'ta inecek var!" diye bağırırım.Eğer ilgilenmezseniz, 50m ileride eşsiz kahvelezzeti sunan Nero'da ineceğim" yazarak bir işteklifinde bulundu. Migros ise girişimci gence"Bir video çekip atarsan sadece senin için biraylık dolmuş masrafın kadar Money hediyesibizden" diyerek yeni bir iş kolunun sinyalleriniverdi. Twitter kullanıcısı daha sonra Migros'areklam filminde oynamayı teklif etti. Buarada bir başka kullanıcı ise ortaya çıkan budiyalog üzerine "Twitter'dan kız kaldıranıgörmüştüm ama market kaldıranı ilk kezgörüyorum" yorumunu yaptı.
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