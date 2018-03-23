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Yol Durumu
  1. Kamyon avı!
  2. Kurbanlarına acımadı, ardı ardına tetiğe bastı

Sakar cu

’de yüzü maskeli gaspçı PTT şubesine girdi. Memura silah çekti ve paraları vermesini istedi. İkili arasında arbede çıktı. Tabancasını düşüren cu hiçbir şey alamadan kaçtı.

Sakar soyguncu
soymaya çalışan gaspçı, baltayı taşa vurdu. Çalışanın şüpheliye canı pahasına direnmesiyle girişimi önledi. Olay 23 Şubat'ta 'de meydana geldi. Maskeli gaspçı şubeye girip görevli memur R.Ö.'ye silah çekti, paralarını istedi. İşyeri çalışanı direndi. İkili arasında yaşanan arbede sonucu silahını yere düşüren soyguncu hiçbir şey almadan kaçtı.

KAPININ CAMINA ÇARPTI
Emniyet güçleri harekete geçti. Alirıza T.'nin evine baskın yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde, PTT'ye soygun için gelen gaspçı, cam kapıyı fark etmeyip oraya çarpıyor. Daha sonra kapıyı açıp içeri giren şüpheli bankoda oturan memur R.Ö.'ye silah çekiyor ve poşeti veriyor. Görevli itiraz edince bankonun arkasına gelip, darp etmeye çalışıyor. Bu esnada silahı düşen gaspçı kaçıyor.



Silah çeken soyguncu paraları istedi. Memur direndi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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