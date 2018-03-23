Sakar soyguncu

PTT şubesini soymaya çalışan gaspçı, baltayı taşa vurdu. Çalışanın şüpheliye canı pahasına direnmesiyle soygun girişimi önledi. Olay 23 Şubat'ta İstanbul Ataşehir'de meydana geldi. Maskeli gaspçı şubeyegirip görevli memur R.Ö.'yesilah çekti, paralarını istedi.İşyeri çalışanı direndi. İkili arasında yaşanan arbede sonucu silahını yere düşüren soyguncu hiçbir şey almadan kaçtı.
KAPININ CAMINA ÇARPTI Emniyet güçleri harekete geçti. Alirıza T.'nin evine baskın yapıldı. Gözaltına alınanşüpheli işlemlerininardından adliyeye sevkedildi ve tutuklandı. Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde, PTT'ye soygun için gelen gaspçı, cam kapıyı fark etmeyip oraya çarpıyor. Dahasonra kapıyı açıp içerigiren şüpheli bankodaoturan memur R.Ö.'yesilah çekiyor ve poşetiveriyor. Görevli itirazedince bankonun arkasınagelip, darp etmeyeçalışıyor. Bu esnada silahıdüşen gaspçı kaçıyor.
Silah çeken soyguncu paraları istedi. Memur direndi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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