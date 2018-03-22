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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı'nı kabul etti

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 3 saat sürdü.

  • 22 Mart 2018, Perşembe 23:18
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