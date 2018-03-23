Asbest, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi'nin 'Kanserojen Maddeler' listesinde yer alıyor. 1986 yılından itibaren gelişmiş ülkeler asbest kullanımını yasaklamaya başladı. Türkiye'de de 2010'da asbestin her türlü üretimi ve kullanımı yasaklanınca sanayi ve inşaat sektöründe bu malzemelerin kullanılmasına son verildi.
Asbest tehlike saçmaya devam ediyor
Kanserojen madde asbest yasaklanmasına rağmen hala tehlike saçıyor. İstanbul'da 39 ilçenin sadece 7'sinde yıkılan binalarda asbest denetimi yapılıyor. Denetimlerde geçen yıl yıkılan 1594 binanın 385'inde asbestli malzeme tespit edildi.
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