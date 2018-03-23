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aracı dereye uçtu

Polis aracı dereye uçtu
Trabzon Maçka'da bir aracı kovalayan ekip otosu dereye uçtu. Olayda polis memuru Yunus Çavdar şehit oldu. 2 çocuğu bulunan Şehit, Valiliği önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Öte yandan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir şehidimiz var, bir de yaralımız. Diğer personelimiz ise akıntıya kapılmış olup kayıp durumdadır" denildi.
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