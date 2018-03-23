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Parayla dostluk

İngiliz Dail Mail gazetesinin “” başlığıyla verdiği haberde, ’ya kaçan ünlü işadamı , karısı Alara Uzan’ın ’ın yanına oturması için 200 bin sterlin ödediğini yazdı

Parayla dostluk
Kraliçe II. Elizabeth'in 2020 yılında oğlu Prens Charles'ın kral olması için tahtını bırakabileceği belirtildi. Hatta Kraliçe II. Elizabeth'in tahtını devretmesi için gerekli belgelere yönelik hazırlıklar da başladı. Ancak dün İngiliz Daily Mail gazetesi ilginç bir manşete imza attı. Charles için, "Satılık Prens" yorumunu yapan gazete, Türk işadamı 'la ilgili bir olayı da sütunlarına taşıdı. 'a ulaşmanın süper zenginler için hiçbir zaman sorun olmadığı belirtilen haberde, o zenginlerden birinin de Cem Uzan olduğu, ilk olarak Halkla İlişkilerci Bell Pottinge'e ulaştığı ve kendisine Prens Charles Fonu'na cömertçe bir yardımda bulunduğunu ifade ederek yardım istediği yazıldı. Uzan'ın asıl amacının Kraliyet Ailesi ile yakınlaşarak fotoğraf çektirmek ve Noel kartı almak olduğu kaydedilen haberde, 2000'in Haziran ayında düzenlenen yemekte 200 bin sterlin karşılığında Prens Charles'a yaklaşmayı başardığına dikkat çekildi. Sosyal medyada da büyük ilgi gören haberde, Prens Charles'a tepki kadar destek de vardı.




Alpaslan DÜVEN
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