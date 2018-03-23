Parayla dostluk

İngiliz Dail Mail gazetesinin “Satılık Prens” başlığıyla verdiği haberde, Fransa’ya kaçan ünlü işadamı Cem Uzan, karısı Alara Uzan’ın Prens Charles’ın yanına oturması için 200 bin sterlin ödediğini yazdı
Kraliçe II. Elizabeth'in 2020 yılında oğlu Prens Charles'ın kral olması için tahtını bırakabileceği belirtildi. Hatta Kraliçe II. Elizabeth'in tahtını devretmesi için gerekli belgelere yönelik hazırlıklar da başladı. Ancakdün İngiliz Daily Mail gazetesi ilginçbir manşete imza attı. Charles için, "Satılık Prens" yorumunu yapan gazete, Türk işadamı Cem Uzan'la ilgili bir olayı da sütunlarına taşıdı. Prens Charles'a ulaşmanın süper zenginler için hiçbir zaman sorun olmadığı belirtilen haberde, o zenginlerden birinin de Cem Uzan olduğu, ilk olarak Halkla İlişkilerci BellPottinge'e ulaştığı ve kendisine PrensCharles Fonu'na cömertçe bir yardımda bulunduğunu ifade ederek yardım istediği yazıldı. Uzan'ın asıl amacının KraliyetAilesi ile yakınlaşarak fotoğrafçektirmek ve Noel kartı almak olduğukaydedilen haberde, 2000'in Haziranayında düzenlenen yemekte 200 binsterlin karşılığında Prens Charles'ayaklaşmayı başardığına dikkat çekildi. Sosyal medyada da büyük ilgi gören haberde, Prens Charles'a tepki kadar destek de vardı.
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