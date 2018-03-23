İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında bulunduğu bazı kentlerde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı etkili oldu. İstanbul'da sabah erken saatlerde yağan yağmur şehri kaplayan toz bulutuyla birlikte çamura dönüştü.
Oto yıkamacılarda uzun kuyruklar oluştu...
Etiketler: Hava durumu , Kuzey Afrika , İzmir , Ankara , İstanbul , kum fırtınası
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