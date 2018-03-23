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Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok

İstanbul Kumburgaz’da ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen adlı genç kız, aradan 1 yıl geçtikten sonra ikinci bir şok yaşadı. İşte akıl almaz olayın tüm detayları....


'nın programında gündeme gelen akıl almaz olay şöyle gelişti:

Geçtiğimiz yıl 8 Mart'a İstanbul Kumburgaz'da oturan ve 'Handan' isimli bir butiği işleten (60), fenalaşarak Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktaş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Doktorlar, Aktaş'ın ölümünü şüpheli bulunca ceset 'a kaldırıldı.

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  • 23 Mart 2018, Cuma 11:10
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