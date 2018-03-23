Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok



Müge Anlı'nın programında gündeme gelen akıl almaz olay şöyle gelişti:

Geçtiğimiz yıl 8 Mart'a İstanbul Kumburgaz'da oturan ve 'Handan' isimli bir butiği işleten Şükran Aktaş (60), fenalaşarak Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktaş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Doktorlar, Aktaş'ın ölümünü şüpheli bulunca ceset Adli Tıp'a kaldırıldı.