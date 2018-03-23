Hazımsızlığa bak!

AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları, Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere 11 ilçede eşzamanlı olarak gerçekleştirilen organizasyonlarla TSK'nın Afrin zaferi için pilav ikramında bulundu. Cumhuriyet Meydanı'nda gençlik kolları tarafından ağaca asılan "Bu Şehirde Pilav, Terörün Destekçisi Barajı Geçtiği İçin Değil, Mehmetçiğimiz Destan Yazdığı İçin Dağıtılır!" yazılı pankart, zabıta ekipleri tarafından söktürüldü. Bu duruma tepki gösteren AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları ve partililer, il binasında basın açıklaması yaptı.

PROVOKE ETME GİRİŞİMİ

Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, "Belediye zabıtaları, Çanakkale ruhuna bir kez daha gölge düşürmüştür. Birilerini rahatsız etmiş olacak ki, kaldırmaları yönünde talimat aldıklarını ifade eden zabıtalar, pankartımıza müdahalede bulunmuştur. Çanakkale Belediyesi, terör sevicileri için pilav dağıtmasının hatırlatılmasından mı rahatsız olmuştur, yoksa Afrin zaferimizden mi? Çanakkale Belediyesi, HDP'li Sur Belediyesi ile kardeş belediye olduğunun hatırlanacak olmasından mı rahatsız olmuştur, yoksa şanlı bayrağımızdan mı? Bizler gerginlik yaşanmaması için pankartımızı astığımız yerden indirip, genç arkadaşlarımız tarafından bir saat boyunca elimizde tutma yolunu tercih ettik" dedi.





GENÇLERDEN BAŞKANA KINAMA

Burak Balık, kadın, genç gözetmeksizin kavgadan beslenen Ülgür Gökhan'a sesleniyorum: Çanakkale'de ya Çanakkale ruhu kazanacak ya, Çanakkale ruhu kazanacak! Hendek, kavga, terör siyasetinin uzantıları, kendilerine bu ruh içerisinde yer bulamayacaklar. Şanlı bayrağımızdan, kahraman Mehmetçiğimizden rahatsız olanlar, bu ruh içerisinde yer bulamayacaklar. Bu ruhu ve maneviyatı hissedemeyenleri halkın takdirine bırakıyor, tüm teşkilatımız ve gençler adına kınıyorum" diye konuştu. CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 25. dönem milletvekili genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) yüzde 10 barajını geçince Cumhuriyet Meydanı'nda şükür pilavı dağıtmıştı. Ayrıca Çanakkale Belediye Meclisi'nde CHP'nin delege seçimlerinde yaşanan usulsüzlükleri dile getiren AK Partili üye Tülay Ömercioğlu'nu Gökhan hakaretler edip, "Konuşma, kes, ahlaklı ol" diyerek konuşturmamıştı.