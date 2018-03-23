Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya, Çorum ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor.