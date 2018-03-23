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uyardı! Çamur yağacak (23 Mart 2018 )

'den son dakika uyarıları geldi. Bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, , 'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer çamur yağışları görülecek.

Meteoroloji uyardı! Çamur yağacak

'den yapılan son değerlendirmelerine göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, 'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, 'nun kuzeydoğusu ile Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya, Çorum ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

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  • 23 Mart 2018, Cuma 08:18
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