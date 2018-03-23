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'ye büyük operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ’e bağlı olarak faaliyet yürüten ve ‘Sızıntı’, ‘Aksiyon’ gibi dergileri çıkaran Işık Yayıncılık’a yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. Şirkete yönelik İstanbul merkezli 13 ilde 55 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖye büyük operasyon
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda /PDY soruşturması kapsamında ve bağlı şirketlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu soruşturma kapsamında FETÖ tarafından yürütülen örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak yapılan dijital incelemelerde elde edilen verilerde, diğer bankalardan kredi çekip yatıran, FETÖ/PDY örgüt elebaşısı kitaplarının yayıncısı olan ve bir çok üst düzey örgüt mensubunun göstermelik çalışan olarak SGK kayıtlarının yapılarak bu maske altında örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü Işık Yayıncılık isimli şirkete yönelik 13 ilde 55 şahsı kapsayan eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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  • 23 Mart 2018, Cuma 08:16
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