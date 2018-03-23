Operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
FETÖ'ye büyük operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaynak Holding’e bağlı olarak faaliyet yürüten ve ‘Sızıntı’, ‘Aksiyon’ gibi dergileri çıkaran Işık Yayıncılık’a yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. Şirkete yönelik İstanbul merkezli 13 ilde 55 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Etiketler: FETÖ , Kaynak Holding , Bank Asyaya
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