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10 milyon liralık akılalmaz vurgun!

Emniyet güçleri 4 ilde yasal yolla açtıkları çağrı merkezlerinden aradıkları vatandaşları "size kredi çıkartabiliriz" diyerek dolandıran çeteye operasyon düzenledi.

10 milyon liralık akılalmaz vurgun!

merkezli 4 ilde yasal açan dolandırıcılık çetesi, bankadan kredi alamayanları 'Size kredi çıkartıyoruz' diye kandırarak 10 milyon liralık vurgun yaptı.

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  • 23 Mart 2018, Cuma 08:59
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