İzmir merkezli 4 ilde yasal çağrı merkezi açan dolandırıcılık çetesi, bankadan kredi alamayanları 'Size kredi çıkartıyoruz' diye kandırarak 10 milyon liralık vurgun yaptı.
10 milyon liralık akılalmaz vurgun!
Emniyet güçleri 4 ilde yasal yolla açtıkları çağrı merkezlerinden aradıkları vatandaşları "size kredi çıkartabiliriz" diyerek dolandıran çeteye operasyon düzenledi.
Etiketler: Tekirdağ , İzmir , İstanbul , çağrı merkezi
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