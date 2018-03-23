İnsanlık dersi
Mehmetçik, sınır ötesini hem terörden temizledi hem de insanlık dersi verdi. Afrin’de teröristlerin yakıp yıktığı okullar, Türkiye’nin desteğiyle onarılarak eğitim ve öğretime hazır hale getirildi. Bölge, yeniden çocuk sesleriyle şenlendi...
SON AŞAMADAYIZ
Bahçeleri onarılan, sıva ve boyaları yenilenen okullara masa, sıra, tahta ve çocuk oyun alanı gibi malzemeler getiren ekipler, ayrıca öğrencilerin kırtasiye ile kıyafet ihtiyacını da giderdi. Böylelikle Afrin'de eğitime devam edildi. Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü ve son aşamasına geçildi.
İlk 3 aşaması güvenliği sağlamaya yönelik olarak planlanan harekatın, son aşaması sivil halka yönelik sosyal desteği kapsayacak. Mehmetçiğin teröristten temizlediği bölge yeniden inşa edilecek, hayat normale dönecek. Yaklaşık 500 bin kişilik nüfus için 500 yataklı dev hastane yapılacak. Hastanenin yapılmasına kadar mevcut sağlık hizmeti veren binaların tadilatı yapılarak acil sağlık hizmetleri giderilecek. Ayrıca sahra çadır hastaneleriyle de bulaşıcı hastalıklara ilişkin tarama ve tedaviler gerçekleştirilecek.
Bölgedeki halkın, gıda, temiz içme suyu, giyecek, barınma gibi ihtiyaçları için AFAD ve Kızılay ekipleri ev ev dolaşarak acil ihtiyaçları karşılamaya başladı. İhtiyaç tespiti ve ihtiyaçların karşılanması için de ekipler çalışma yürütüyor.
HAİNLERE BAK SEN
Afrin'de devam eden arama tarama ve patlayıcı temizlik çalışmasında Şeyh Obası Köyü'ndeki bir evde odanın duvarına asılı Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanmış patlayıcı bulundu. Güvenlik güçlerinin dikkati sonucu Regaip Kandili'nin hemen öncesinde belirlenen patlayıcının imha edilmesiyle muhtemel can kayıplarının önüne geçilmiş oldu.
Safure CANTÜRK
- 23 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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