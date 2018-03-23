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Akar, hain darbe girişimiyle ilgili ifade verdi

'nün darbe girişimi sırasında eylemlerle ilgili "çatı" davasında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın "katılan" sıfatıyla beyanı alındı

Akar, hain darbe girişimiyle ilgili ifade verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi sırasında eylemlerle ilgili "çatı" davasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral 'ın "katılan" sıfatıyla dün ifadesi alındı.

Akar, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadede, "15 Temmuz darbe girişiminin sadece şahsına değil, esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve millete karşı yapıldığını" belirterek, şunları söyledi:

"Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim, tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım. Bu süreçte şahsımla ilgili herhangi bir kaygı taşımadığım gibi kendimi korumaya yönelik herhangi bir düşüncem ve girişimim de olmamıştır."

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  • 23 Mart 2018, Cuma 10:03
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