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  1. Onlar cennetin çocukları
  2. Polis aracı dereye uçtu

Facia son anda

Facia son anda
İstanbul Fatih sahil yolunda dün Eminönü'ne doğru seyreden Nazmi Ünal yönetimindeki servis minibüsü alev aldı. ı erken fark eden sürücü Nazmi Ünal; aracı yol kenarına çekerek, hemen minibüste bulunanların inmesini sağladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Bütün aracı sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak servis, kullanılamaz hale geldi.
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