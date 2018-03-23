Erdoğan öldürülen terörist sayısını açıkladı

AK Parti Beyoğlu Kongresi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin Harekatı'nda 3 bin 732 terörist etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Erdoğan yaptığı açıklamada,
"Şu an itibariyle Afrin ve Sincar'daki etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3732 oldu" ifadelerine yer verdi.
BU KESİMLERİ ÇUKUR EYLEMLERİNDEN TANIRIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada Türkiye'nin Afrin operasyonunu eleştiren malum kesimlere de değindi.
Erdoğan, "Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var diyen kesimleri Taksim'deki Gezi Olayları'ndan, çukur eylemlerinden tanırız. Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var?' diyen her kişi ve kesim aslında birliğimizden, bütünlüğümüzden, geleceğimize güvenle bakmamızdan bunlar rahatsızlıklarını dışarıya vuruyorlar.
İhanet çetelerine teslim olsaydık tek bir adım bile atamazdık." dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Beyoğlu Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, Afrin Harekatı'nda 3 bin 732 terörist etkisiz hale getirildiğini söyledi
AK Parti Beyoğlu Kongresi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin Harekatı'nda 3 bin 732 terörist etkisiz hale getirildiğini söyledi.
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