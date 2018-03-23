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'de 3 köy daha teröristlerden temizlendi

ve , 'in Fafretin, Bercke ve Kebaşin köylerini teröristlerden temizledi.

Afrinde 3 köy daha teröristlerden temizlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun 'de ortak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 köy daha terör örgütü PKK/YPG'den temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, 63. gününde devam ediyor. ve operasyonlar kapsamında Fafretin, Bercke ile Kebaşin köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan arındırdı.
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  • 23 Mart 2018, Cuma 20:10
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