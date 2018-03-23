Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de ortak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 köy daha terör örgütü PKK/YPG'den temizledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, 63. gününde devam ediyor. TSK ve ÖSO operasyonlar kapsamında Fafretin, Bercke ile Kebaşin köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan arındırdı.
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