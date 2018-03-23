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Behram Paşa’ya baskını

Behram Paşa’ya kokain baskını
İstanbul polisi bir süre önce uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Ünlü isimlere uyuşturucu madde temin eden Sinan B.'nin izine ulaştı. B.'nin 'de, oyuncuşarkıcı Adnan Koç'a Ataşehir'deki bir kafede beş kullanımlık sattığını anlaşıldı. Bunun üzerine, dün kafeye baskın yapıldı. Torbacı Sinan B. ve Koç'un yanı sıra kardeşleri M.H.K., A.K. ile arkadaşları Ş.K, M.P. de gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen torbacı ile Koç ve kardeşleri tutuklandı. Öte yandan B.'nin aynı gün yine dizi oyuncusu S.O.'ya da uyuşturucu sattığı anlaşıldı.
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