Behram Paşa’ya kokain baskını

İstanbul polisi bir süre önce uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Ünlü isimlere uyuşturucu madde temin eden SinanB.'nin izine ulaştı. B.'nin Ataşehir'de, oyuncuşarkıcı Adnan Koç'a Ataşehir'deki bir kafede beş kullanımlık kokain sattığını anlaşıldı. Bunun üzerine, dün kafeye baskın yapıldı. Torbacı Sinan B. ve Koç'un yanı sıra kardeşleri M.H.K., A.K. ile arkadaşları Ş.K, M.P. de gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen torbacıile Koç ve kardeşleri tutuklandı. Öte yandan B.'nin aynı gün yine dizi oyuncusuS.O.'ya da uyuşturucu sattığı anlaşıldı.
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