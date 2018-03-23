Olay, gece saatlerinde Zeytinburnu sahilde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan bir kişi ağaca asılı bir kişinin olduğunu gördü.
İstanbul'da korkunç olay
İstanbul Zeytinburnu'nda sahilde bulunan bir parkta elleri arkadan bağlanmış ağaca asılı bir ceset bulundu.
Etiketler: Cinayet , Zeytinburnu , İstanbul
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