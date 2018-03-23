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Yol Durumu
  1. Asbest tehlike saçmaya devam ediyor

'da korkunç olay

'nda sahilde bulunan bir parkta elleri arkadan bağlanmış ağaca asılı bir ceset bulundu.

Olay, gece saatlerinde sahilde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan bir kişi ağaca asılı bir kişinin olduğunu gördü.

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  • 23 Mart 2018, Cuma 07:15
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