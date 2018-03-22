Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, piramit sistemine dayanan "saadet zinciri" yapılara ilişkin denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Denetime alınan 65 şirketin 30'unun işlemi tamamlandı ve 19'unun piramit sistem olduğu sonucuna varıldı. İlgilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu." dedi.
Bakan resmen açıkladı! İşte yeni 'Çiftlik Bank'lar
Çiftlik Bank benzeri yapıları radarına alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, denetimlerde "saadet zinciri" olduğu sonucuna varılan şirketlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşte yeni 'Çiftlik Bank'ların isim isim listesi...
Etiketler: Çiftlik Bank , Limited Şirketi , Türkiye Temsilcileri , Tarım , Ticaret Anonim Şirketi
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