



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, piramit sistemine dayanan "saadet zinciri" yapılara ilişkin denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Denetime alınan 65 şirketin 30'unun işlemi tamamlandı ve 19'unun piramit sistem olduğu sonucuna varıldı. İlgilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu." dedi.