Modernize edilen M60 tanklarından ilk görüntüler

M60T Tanklarına, Lazer Uyarı Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Koruma Astarı, İklimlendirme Sistemi entegrasyonu yapılacağı SSM ve ASELSAN arasında yapılan sözleşmeda biliniyordu. Çıkan görüntü modernizasyonun sözleşme kapsamında ve hızla ilerlediğini kanıtlar nitelikte.
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