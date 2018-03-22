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Modernize edilen M60 tanklarından ilk görüntüler

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterindeki M60T Ana Muharebe Tankları`nın tanksavar tehditlerine ve terör unsurlarına karşı daha etkin korunabilmesi ve mevcut sistemlere ilave yetenekler kazandırılmasına yönelik yapılan M60T Ana Muharebe Tankları`nın modernizasyonu kapsamında modernize edilmekte olan bir tankın görüntüsü yayınlandı.



M60T Tanklarına, Lazer Uyarı Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Koruma Astarı, İklimlendirme Sistemi entegrasyonu yapılacağı SSM ve ASELSAN arasında yapılan sözleşmeda biliniyordu. Çıkan görüntü modernizasyonun sözleşme kapsamında ve hızla ilerlediğini kanıtlar nitelikte.

  • 22 Mart 2018, Perşembe 11:51
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