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'Tosuncuk'un son kurbanı

sistemini gerçek bir bankacılık sanan ’nun cehaleti ortaya çıktı.

Tosuncukun son kurbanı Kılıçdaroğlu

lideri Kemal 'nun salı günkü grup toplantısında adıyla dolandırılan kişilere paralarını geri almaları için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na () gitmelerini tavsiye etmişti. Dolandırıcıların kurduğu yöntemi banka sanan grup konuşmasında Kılıçdaroğlu "Paranızı rahat alabilirsiniz. Ama tosundan değil, parayı BDDK'dan alabilirsiniz. BDDK'nın 150. maddesi var" demişti.

OLAYI ÇARPITTI
Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank'ı bir banka olarak görmüş, dolandırıcıların kullandığı yöntemin BDDK'nın faaliyet alanına girmediği, kurum 'Bank' ifadesi kullanıldığı için uyarıda bulunup yasak getirmişti. Çiftlik Bank olarak kurulan şirketin kayıtlardaki isminde ise 'Bank' ifadesi bulunmuyor. BDDK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın olayı seyrettiğini iddia eden Kılıçdaroğlu'nun olayı çarpıttığı da ortaya çıktı.

BDDK UYARMIŞTI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Tüketicilerin dikkatli olmalarını istiyoruz. Şikayetler çoğaldı. Soruşturma başlattık" demişti. 2017'de Çiftlik Bank hakkında suç duyurusunda bulunan bakanlık, "Oyun platformuyla yüksek kârlar vaat edildiğini ve yüksek oranlı bu paraların ödenmesinin mümkün olamadığını" anlatmıştı.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 10:34
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