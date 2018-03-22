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Tutmayın küçük enişteyi!

Genel Başkanı yine bol keseden salladı. Seçimlerde yüzde 70 oy alacağını iddia etti.

Tutmayın küçük enişteyi!

CNNTürk'te Şirin Payzın'ın konuğu olan , Cumhurbaşkanlığı Sistemi seçimleri için umutlu olduğunu belirtti. Demokrasiye güvendiğini dile getiren Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy beklentisi için "Yüzde 60 hatta 70 olabilir" ifadelerini kullandı.

"EN AZ YÜZDE 60"
Sunucu Şirin Payzın'ın "hedef ne, yüzde 50+1 mi?" sorusuna, "Hayır. Yüzde 60. En az yüzde 60. Ben yüzde 60 diyorum ama yüzde 70 de çıkabilir" şeklinde konuştu.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 10:28
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