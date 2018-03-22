Suflörü papaz

Emniyet içinde yuvalanan FETÖ'cü polislerin PKK ve CIA ajanlarıyla beraber Türkiye'ye karşı kurdukları tezgah deşifre oldu. 2012 yılında yaptığı "Dağda ölen teröriste üzülmüyorsan insan değilsin" açıklamasıyla dikkat çeken Siirt ve Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Recep Güven'in, casusluktan hakkında 35 yıl hapis istenen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson ve arkadaşlarına bölgede yürüttükleri misyonerlik çalışmalarında lojistik destek sağladığı ortaya çıktı.

FETÖ'den tutuklanan Güven'in kısa adı LDS olan ve CIA adına çalışan eski Amerikan askerlerinin faaliyet gösterdiği "İsa Mesihin son Zamanları Kilisesine" Siirt ve Diyarbakır'da yaptığı yardımlar İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 52 sayfalık Andrew Craig Brunson iddianamesinde tüm detaylarıyla anlatıldı. İddianamede Güven'in Türkiye'nin bir bölümünü FETÖ'ye bir bölümünü ise PKK'ya vermeye yönelik faaliyetlerin içinde yer almakla suçlanan ABD vatandaşı papaz Brunson ile birlikte hareket ettiği vurgulandı. Siirt'teki görevi sona erdiğinde HDP'li Belediye Başkanı'nın övgü dolu sözlerle uğurladığı Güven'in, FETÖ-CIA-PKK ilişkilerini deşifre eden iddianamede şu çarpıcı tespitlere yer verildi:





MİSYONER AJANLAR

LDS'nin (Later Day Saint Chairtie) bütün görevlileri emekli ya ad faal Amerikan askerleridir. LDS mensupları Türkiye'ye geldiklerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yardım maksatlı faaliyete başladılar. Hakkari,Yüksekova,Mardin,Diyarbakır, Urfa,Bingöl Kars ve Muş illerinde faaliyet gösterdiler. Siirt iline giremedikleri 2010 yılında dönemin İl Emniyet Müdürü Recep Güven kendilerine destek oldu. LDS üyelerini vali ile tanıştırarak Siirt'te faaliyet göstermelerini sağladı. Siirt'te yaptıkları törenlere hem kendisi hem de Vali katıldı. Misyoner LDS üyeleri bu törenlerde vatandaşlara "Sizin peygamberiniz 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' demiş. Bu dinlerin birbirlerine ne kadar yakın olduğunu gösterir. Birlikte daha güzel bir dünya yaratabiliriz" mesajları verdi.

GÜVEN'İ PARLATTILAR

LDS'nin Türkiye Başkanı olan Seven Charles Canfield, Doğu illerinde Kürt kökenli vatandaşlar arasında Hristiyanlığın yaygınlaştırılması için çok sayıda faaliyet gerçekleştirdi. Bu faaliyetlere Andrew Craig Brunson ve Türkiye görevi bittikten sonra Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Gülen'in evinin yanındaki kilisede çalışmaya başlayan Kennet C. Abney de katılıyordu. En büyük yardımcıları ise FETÖ'den hakkında işlem yürütülen eski emniyet müdürü Recep Güven oldu. Güven'in yardımlarıyla Doğu illerinde Hristiyanlığın örgütlenmesi için çalıştılar. Basında Recep Güven ile ilgili çıkan olumlu haberler de bu doğrultuda hazırlandı.

ETNİK AYRIŞTIRMA

İddianamede FETÖ'cü polislerin desteğiyle Doğu- Güneydoğu illerinde misyonerlik faaliyetleri yürüten ajanların Kürt-Alevi köylerini kendilerine öncelikli hedef olarak seçtikleri belirtildi. Kürt kökenli vatandaşlara kurulan kirli tezgahın işleyişi şöyle anlatıldı: "LDS'nin bölge yöneticileri genelde karı-koca olan çiftlerden oluşurdu. Bunlar hedef seçtikleri köylere tercümanları aracılığıyla gider köy muhtarından ön bilgi alırlardı. Köyün nüfusu, geliri, okuyan ve çalışan kişilerin bilgileri toplanır, köye ait veriler kayıt altına alınırdı. Daha sonra ise köye gelir sağlama görüntüsü altında köylülere bir form doldurtarak fidan dağıtımı yaparlardı. Bu formlar ve toplanan bilgileri kendi ülkelerine yollarlardı. Belirli aralıklarla fidanları kontrol etmeye gelir, köylülerle görüşür bu sırada misyonerlik faaliyetlerine de devam ederlerdi. Bu sayede yardım adı altında kendilerini iyi insanlar olarak gösterip misyonerlik ve ajanlık faaliyetlerini devam ederlerdi. Normal şartlarda giremeyecekleri bir çok köye ve kırsaldaki mezralara bu şekilde ulaştılar."

ZAFER ŞAHİN