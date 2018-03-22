Jandarma 'Avcı' ile yakaladı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Doğu illerinden getirilen uyuşturucuların İstanbul'a dağıtılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini ve Esenyurt'ta kaldıkları yeri belirleyen jandarma site çevresinde önlem aldı. Akşam saatlerinde teslimat yapılacağını tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla V.K., C.Ö., ve E.T.,'yi gözaltına aldı.

"AVCI"NIN SEVİNCİ

Şüphelilerin kaldığı evde arama yapıldı. Aramalara jandarma dedektör köpeği "Avcı" da katıldı. Avcı'nın bir dolaba tepki vermesi üzerine dolapta bulanan valizde inceleme yapıldı. Valizde 25 kilogram eroin bulundu. Avcı, jandarma personeliyle birlikte "bingo" yaparak başarısını kutladı. 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.