;
Yol Durumu
  1. Teröristler Kur'an-ı Kerim'e patlayıcı tuzaklamış

Jandarma 'Avcı' ile yakaladı

'da düzenlenen operasyonunda 25 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuları bulan dedektör köpeği Avcı, başarısını jandarma personeliyle birlikte "bingo" yaparak kutladı.

Jandarma Avcı ile yakaladı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Doğu illerinden getirilen ların İstanbul'a dağıtılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini ve Esenyurt'ta kaldıkları yeri belirleyen jandarma site çevresinde önlem aldı. Akşam saatlerinde teslimat yapılacağını tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla V.K., C.Ö., ve E.T.,'yi gözaltına aldı.

"AVCI"NIN SEVİNCİ
Şüphelilerin kaldığı evde arama yapıldı. Aramalara jandarma dedektör köpeği "Avcı" da katıldı. Avcı'nın bir dolaba tepki vermesi üzerine dolapta bulanan valizde inceleme yapıldı. Valizde 25 kilogram eroin bulundu. Avcı, jandarma personeliyle birlikte "bingo" yaparak başarısını kutladı. 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: ,
  • 22 Mart 2018, Perşembe 10:47
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar