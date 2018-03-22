İstanbul Büyükşehir Belediyesi raylı sistem çalışmaları nedeniyle Balat sahilyolunun bir bölümünün 1 aylığına trafiğe kapatılacağını açıkladı.
İstanbullular dikkat! Yarından itibaren 1 ay trafiğe kapatılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı için yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle sahil yolu Abdülezelpaşa Caddesi’nin Unkapanı-Balat İstikametinin, yarından itibaren 1 ay boyunca trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi , Abdülezelpaşa Caddesi , ibb
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