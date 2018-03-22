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Yol Durumu
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İstanbullular dikkat! Yarından itibaren 1 ay trafiğe kapatılacak

'nden () yapılan açıklamaya göre Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı için yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle sahil yolu ’nin Unkapanı-Balat İstikametinin, yarından itibaren 1 ay boyunca trafiğe kapatılacağını duyurdu.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 11:35
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