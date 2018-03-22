Sözde elebaşılar ex!

PYD/YPG'nin kadın yapılanması olan YPJ'nin 2 üst düzey kadın yöneticisinin, 20 korumasıyla birlikte Afrin'de öldürüldüğü ortaya çıktı. Afrin'de bulunan güvenlik güçlerinden gelen bilgi, görüntü, fotoğraf ve belgeleri değerlendiren istihbarat birimleri YPJ'nin daha önce sözde genel komutan yardımcıları olan Songül Coşkun (Tekoşin Botan) ve Dicle Miqdad ( Zilan Cudi) adlı teröristlerin, 20 korumasıyla birlikte Afrin'de öldürüldüğünü saptadı. Bilgi yerel kaynaklardan da teyit edildi.

KOMANDOLARLA ÇATIŞMAYA GİRDİLER

İstihbarat birimlerinin raporuna göre, Songül Coşkun ve Dicle Miqdad'ın başında bulunduğu terörist grup, 22 Şubat'ta Afrin'in Mabata Berceme köyü kırsalında, Zeytin Dalı Harekâtı gereği bölgede bulunan komandolarla çatışmaya girdi. Sabaha karşı 04.30'da komando timinin bulunduğu alana sızmaya çalışan alana sızmaya çalışan teröristlerin konumu, ZPT aracı üzerindeki termal kameralar tarafından belirlendi. 2 saat süren çatışma sonrasında öldürülen teröristlerden ikisinin, daha önce YPJ'nin sözde genel komutan yardımcıları olarak açıklanan Tekoşin Botan kod adlı Songül Coşkun ve Zilan Cudi kod adlı Dicle Miqdad olduğu belirlendi. Teröristlerin yanındaki korumaları ölü olarak ele geçirildi.

KARAYILAN'IN KORUMASI

PKK'dan kaçıp teslim olan 84 teröristin verdiği ifadelerde terörist Songül Coşkun'un adı örgütün ele başlarından Murat Karayılan'ın korumalığını yapanlar arasında geçiyordu. Örgüt ise yaşadığı bozgunu saklamak için 2 kadın elebaşının ölümünü farklı yer ve tarihlerde gösterdi.