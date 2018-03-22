Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam 875. kez gerçekleştirildi. Büyük ikramiye için nefesler tutulmuştu ve bu haftanın şanslı rakamları belli oldu. Şans Topu'nda geçen hafta Hatay Dörtyol'dan 1 kişi 810 bin 373 lira ikramiye kazanmıştı. İşte Şans Topu'nun bu akşamki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 21 MART 2018: 3 - 20 - 23 - 27 - 29 + 12

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen çekiliş saat 21.15'te mpi.gov.tr sitesi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre, 5+1 bilen Antalya Kaş'tan bir kişi 831 bin 275 lira ikramiye kazandı. Şans Topu'nun diğer ikramiye bilgileri ise şöyle: 5 bilen 20 kişi 4 bin 156 lira, 4+1 bilen 287 kişi 289 lira, 4 bilen 3 bin 295 kişi 33 lira, 3+1 bilen 7 bin 228 kişi 19 lira 25 kuruş, 3 bilen 96 bin 204 kişşi 4 lira, 2+1 bilen 67 bin 389 kişi 5 lira 85 kuruş ve 1+1 bilen 217 bin 445 kişi 3 lira 40 kuruş.