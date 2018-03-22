;
Yol Durumu
  1. 550 ilçe doğalgaza kavuşuyor

sonuçları açıklandı ( 21 Mart 2018 )

sonuçları belli oldu. Şans Topu çekilişi yapıldı. Şans Topu'nda hangi numaralar çıktı? Şans Topu hangi ile çıktı? Şans Topu'nu kaç kişi bildi? Şans Topu'nda kazandıran numaralar hangileri? Şans Topu çekilişi yapıldı mı? Şans Topu'nda büyük ikramiye kaç para? gibi sorularınızın cevapları haberimizde...

Şans Topu sonuçları açıklandı

çekilişi, İdaresi tarafından bu akşam 875. kez gerçekleştirildi. Büyük ikramiye için nefesler tutulmuştu ve bu haftanın şanslı rakamları belli oldu. Şans Topu'nda geçen hafta Hatay Dörtyol'dan 1 kişi 810 bin 373 lira ikramiye kazanmıştı. İşte Şans Topu'nun bu akşamki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 21 MART 2018: 3 - 20 - 23 - 27 - 29 + 12

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen çekiliş saat 21.15'te mpi.gov.tr sitesi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre, 5+1 bilen Antalya Kaş'tan bir kişi 831 bin 275 lira ikramiye kazandı. Şans Topu'nun diğer ikramiye bilgileri ise şöyle: 5 bilen 20 kişi 4 bin 156 lira, 4+1 bilen 287 kişi 289 lira, 4 bilen 3 bin 295 kişi 33 lira, 3+1 bilen 7 bin 228 kişi 19 lira 25 kuruş, 3 bilen 96 bin 204 kişşi 4 lira, 2+1 bilen 67 bin 389 kişi 5 lira 85 kuruş ve 1+1 bilen 217 bin 445 kişi 3 lira 40 kuruş.

Etiketler: ,
  • 22 Mart 2018, Perşembe 07:10
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar