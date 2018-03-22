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Doğan Medya resmen satılıyor

'na ait tüm medya varlıklarının Demirören'e satışı gerçekleşiyor. Konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bir açıklama yaptı. Anlaşmayla birlikte , , Posta, Fanatik, , DHA, D-Smart gibi markalar Erdoğan Demirören'in sahibi olduğu Demirören Grubu'na geçecek.

Doğan Medya resmen satılıyor

Medya sektöründe dev satın alma gerçekleşecek.

Bünyesinde Milliyet ve Vatan gazetelerini barındıran Demirören Grubu, 'in medya şirketlerinin satın alınması için anlaşmaya vardı. Açıklama yapıldı.

Anlaşmayla birlikte çatısı altındaki , Posta, Fanatik gazeteleri ile , , D-Smart, Doğan Haber Ajansı (DHA) markaları Demirören Grubu'na geçecek.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA
"Şirketimiz'in aralarında Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. ("Yaysat"), Doğan Gazetecilik A.Ş. (Posta, Fanatik), Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş., DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. ("Kanal D" TV), Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ("CNN Türk" TV), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. ("D Smart")'nin de bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 1.100.000.000$ (Birmilyaryüzmilyon Amerikan Doları) "işletme değeri"nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890.000.000$ (Sekizyüzdoksanmilyon Amerikan Doları) "hisse değeri" üzerinden, Demirören Holding A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat kapsamında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."


*Erdoğan Demirören-Aydın Doğan

HİSSELER TAVAN FİYATTAN KAPANDI
Anlaşma haberiyle Hürriyet Gazetecilik ve Doğan Holding hisselerinde sert yükselişler görüldü. 'daki Hürriyet Gazetecilik hisseleri yüzde 19.42 artışla 1,23 liraya çıkarak tavan fiyatı gördü. Doğan Holding hisseleri yüzde 19,18 artışla 0,87 lirayla tavan fiyattan kapandı.

DEMİRÖREN 7 YILDIR MEDYA SEKTÖRÜNDE

-Milangaz ve Likidgaz markalarıyla kamuoyunda bilinen Demirören Grubu'nun iş dünyasındaki varlığı 1956 yılında kurulan Oto Kolaylık şirketiyle başladı.

-1972 yılında Milangaz'la enerji sektörüne adım atan grup 1996'da Dem-Al adlı Türkiye'nin ilk otoğaz firmasını bünyesine kattı. Holding özellikle LPG sektöründe çok sayıda şirketin (Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz) sahibi konumunda.

-Demirören Grubu, 2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerini yine 'ndan satın alarak medya sektörüne girdi.

-Grup son alarak Türkiye'de faaliyet gösteren Fransız Total'in Türkiye birimini Nisan 2016'da bünyesine katarak akaryakıt dağıtım sektöründe de önemli aktörlerden biri oldu.

-Grubun faaliyet gösterdiği sektörler arasında enerji, turizm, medya, sanayi, eğitim, inşaat ön plana çıkıyor.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 07:45
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