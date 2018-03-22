Nevşehir'in Gülşehir ilçesi yakınlarında askeri uçak düştü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovaören köyü yakınlarında askeri uçak düştü.

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi.





GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA 1 ŞEHİDİMİZ VAR

Genelkurmay Başkanlığınca, eğitim amacıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağının Nevşehir civarında kaza kırıma uğradığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır. Olayda 1 askerimiz şehit olurken, uçağın enkazına ve şehidimizin naaşına ulaşıldı." ifadesi kullanıldı.







