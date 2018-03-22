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Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Erdoğan-Trump görüşmesi) İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın iş birliği yapmak için atılan adımların sürdürülmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kaldı."

Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı arasındaki telefon görüşmesine ilişkin "Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edildi." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erdoğan ile Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini bildiren Kalın, şunları kaydetti:

" müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edilerek bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın iş birliği yapmak için atılan adımların sürdürülmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır."

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Sorunların çözümü için işbirliğinin güçlendirileceği vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 21:19
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